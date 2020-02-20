Невероятные зарплаты в ИТ-секторе: ”Я видел вакансии разработчиков с зарплатой €5000”

”Меня взяли в другую фирму только на прошлой неделе, и сегодня я вышел на новое место работы. Я относительный новичок и получаю мало предложений по сравнению с теми, кто работает, скажем, уже лет восемь. Но я получал в среднем два предложения в неделю, и практически все они пришли через Linkedin”, — рассказал недавний соискатель работы.

"Я видел предложения разработчикам среднего звена по 2500-3000 евро в месяц, а для старших специалистов — 5000 евро", — говорит специалист по набору персонала стартапа Glia Сержио Карваял-Рояс.

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