Невероятно! Житель Эстонии сорвал сумасшедший джекпот — 10,8 млн евро!

Счастливыми стали числа 11, 18, 20, 30, 45, 46 и дополнительная цифра 2.

Нынешний выигрыш в разы крупнее всех ранее случавшихся в Эстонии: крупнейшей суммой для Vikinglotto была сумма в миллион евро, а в Eurojackpot самым крупным был выигрыл в 1,155 млн. Оба случились в 2016 году.

Нынешний год у эстонских игроков был довольно богатым на крупные везенья, сегодняшний выигрыш — уже восьмой. Напомним, что в Bingo loto был зафиксирован выигрыш в сумме 907 269 евро, и в Eurojackpot 659 116 евро.