Невероятно! Житель Эстонии сорвал сумасшедший джекпот — 10,8 млн евро!

В среду в ходе розыгрыша Vikinglotto был сорван джекпот, и это сделал игрок из Эстонии. Выигрыш счастливчика составил 10 803 379, 70 евро - крупнейший выигрыш в истории Эстонии! Билет с одним игровым полем был куплен через интернет.
Счастливыми стали числа 11, 18, 20, 30, 45, 46 и дополнительная цифра 2.
Нынешний выигрыш в разы крупнее всех ранее случавшихся в Эстонии: крупнейшей суммой для Vikinglotto была сумма в миллион евро, а в Eurojackpot самым крупным был выигрыл в 1,155 млн. Оба случились в 2016 году.
Нынешний год у эстонских игроков был довольно богатым на крупные везенья, сегодняшний выигрыш — уже восьмой. Напомним, что в Bingo loto был зафиксирован выигрыш в сумме 907 269 евро, и в Eurojackpot 659 116 евро.
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