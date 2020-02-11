Невероятная щедрость! При работе через мобильное приложение уплата налогов — дело добровольное?

Выясняется, что Налогово-таможенный департамент сделал для платформ, предоставляющих услуги по таксоизвозу, исключение. По мнению департамента, водители-частники, которые осуществляют единичные поездки, что не попадает под определение предпринимательства, должны сами декларировать полученную прибыть в своих декларациях и платить с ее подоходный налог.

По словам бывшего генерального директора Налогового департамента Марека Хельма, это исключение было введено в 2015 году, когда к нему пришли представители международной платформы-посредника услуг таксоизвоза Uber и изъявили желание выйти на местный рынок. Тогда было решено, что поставщики услуги сами смогут предоставлять свою данные налоговой и сами платить подоходный налог.

Что касается социального налога, то, по словам Хельма, изначально предполагалось, что люди будут оказывать услуги в свободной от основной работы время и это будет их дополнительным доходом. Также принимался в расчет тот факт, что объем получаемых от традиционных такскофирм налогов тоже невелик, так что, поддерживая новое направление, государство особо ничего не теряло.