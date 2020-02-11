11.02.2020, 07:00

Невероятная щедрость! При работе через мобильное приложение уплата налогов — дело добровольное?

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Вахур Кооритс
EST
Невероятная щедрость! При работе через мобильное приложение уплата налогов — дело добровольное?
Foto: Priit Simson

Налоги на рабочую силу должны платить все, но на практике это не так. Те, кто работают через мобильное приложение, платят налоги как им вздумается, пишет Eesti Päevaleht.

Выясняется, что Налогово-таможенный департамент сделал для платформ, предоставляющих услуги по таксоизвозу, исключение. По мнению департамента, водители-частники, которые осуществляют единичные поездки, что не попадает под определение предпринимательства, должны сами декларировать полученную прибыть в своих декларациях и платить с ее подоходный налог.

По словам бывшего генерального директора Налогового департамента Марека Хельма, это исключение было введено в 2015 году, когда к нему пришли представители международной платформы-посредника услуг таксоизвоза Uber и изъявили желание выйти на местный рынок. Тогда было решено, что поставщики услуги сами смогут предоставлять свою данные налоговой и сами платить подоходный налог.

Что касается социального налога, то, по словам Хельма, изначально предполагалось, что люди будут оказывать услуги в свободной от основной работы время и это будет их дополнительным доходом. Также принимался в расчет тот факт, что объем получаемых от традиционных такскофирм налогов тоже невелик, так что, поддерживая новое направление, государство особо ничего не теряло.

Сейчас платформ по предоставлению различных услуг много. ”Уплатой налогов занимаются сами курьеры. Это зависит от формы предпринимательства, которую ты выбрал. Рекомендуемые Bolt формы предпринимательства — OÜ или FIE”, — сообщает своим курьерам Bolt. Но по такой схеме действуют не все. В Wolt, например, половина курьеров работают на основании договора подряда, и фирмы платит за них все налоги на рабочую силу. В прошлом году Wolt заплатила государству около 800 000 евро налогов на рабочую силу.

”Я даже не знала, что такая возможность имеется. У нас же правовое государство, есть законы, налоги надо платить”, — сказала исполнительный директор Wolt Eesti Лийз Ристал.

Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов в своем комментарии сослался на позицию налогового департамента о том, что водители и курьеры сами отвечают за корректную уплату налогов.

По словам руководителя налогового отдела департамента Эвелин Лийвамяги, предоставление услуги таксоизвоза посредством платформ по сути является предпринимательством, поэтому каждый поставщик услуги должен решить, как он будет предоставлять услугу: через предпринимателя-частного лица, коммерческое объединение или предпринимательский счет, и исходить из правил налогообложения для выбранной им формы предпринимательства.

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