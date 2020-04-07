07.04.2020, 20:33

"Нет, я из-за них и слезинки не пророню". Мартин Хельме не сочувствует фермерам, которые просят пустить в страну иностранных рабочих

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Tiit Blaat

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) сказал вчера перед Рийгикогу, отвечая на вопросы депутатов, что фермеры уже годами проделывали умелую лоббистскую работу, чтобы ввозить из-за границы дешевую рабочую силу, и сегодняшняя ситуация показывает, что теперь пришло время переделать свои прежние бизнес-планы и начать нанимать эстонскую рабочую силу.

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Урмас Круузе спросил у Хельме, почему в кризисном пакете не сделано никаких послаблений относительно допуска в страну иностранных рабочих, хотя по этой части сделано много разумных предложений.

Министр Хельме отметил, что для него речь идет о псевдотеме и это по нескольким причинам. "Во-первых, в марте в сельскохозяйственном секторе заканчивается разрешение на работу у 300 человек и в апреле, если я правильно помню, у 200 человек. Мы говорим о 500 человек. Мы говорим это на том фоне, где в Эстонии каждый день теряет работу примерно 1000 человек", — сказал Хельме. Вдобавок, Украина сама не выпускает людей, то есть у них и нет возможности приехать на работу в Эстонию.

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"И мы говорим это на том фоне, где нам приводят в пример, в принципе, рынок труда, который больше не существует. То есть говорят о каком-то прошлом сезоне, где в Эстонии и была нехватка рабочей силы. В Эстонии больше нет нехватки рабочей силы. И так, как туристические предприятия, так, как развлекательные предприятия, так, как школы или какие угодно другие учреждения, должны приспособиться к этой ситуации, должны приспособиться и сельскохозяйственные предприятия", — заявил Хельме.

Он указал, что уже тогда, когда партия EKRE еще не входила в правительство, он встречался с разными сельскохозяйственными организациями, которые, по словам Хельме, проделывали усердную лоббистскую работу для ввоза в Эстонию дешевой рабочей силы. "И довольно успешно проделывали это лобби в Эстонии. И сейчас тоже довольно успешны в проведении своей пропаганды", — сказал Хельме.

Он отметил, что уже тогда несколько раз спрашивал у фермеров, что если они не могут платить среднюю по Эстонии зарплату, то как долго они собираются так продолжать. "Тогда ваша бизнес-модель построена на совершенно неправильной исходной точке. Ладно, вам нужно какое-то буферное время этой бизнес-модели. Как долго? Сколько лет? Теперь мы видим ответ — хотят бесконечно. Но теперь больше его не получат. Нет, я из-за них и слезинки не пророню. Я считаю, что пришло время нанимать жителей Эстонии", — сказал министр финансов.

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