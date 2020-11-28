28.11.2020, 18:20

"Нет симптомов, но тест положительный". Когда можно выходить на работу после выздоровления от коронавируса?


EST
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovi võtmineFoto: Andres Putting

Читатель спрашивает: наш работник находится на больничном с коронавирусом уже три недели. У него больше нет симптомов, но тест все еще положительный. Семейный врач говорит, что он может выходить на работу, поскольку тест может показать положительный результат еще до 90 дней. Можно ли работнику выходить на работу?

На портале Tööelu отвечает Силья Соон, руководитель отдела надзора Инспекции труда: семейный врач является экспертом в области медицины, мнение и решение которого работодатель может и должен акцептировать. В данном случае работника следует допустить к работе, хотя результат теста по-прежнему положительный.

Подробнее описано в Инструкциях для семейных врачей, составленных Обществом семейных врачей Эстонии. В инструкции ясно сказано, что хотя пациент больше не является инфекционно опасным, результат его анализа на SARS-CoV-2 PCR может быть положительным еще несколько недель. В связи с этим семейные врачи больше не направляют людей на повторное тестирование до окончания листа нетрудоспособности.

Во избежание распространения вируса в рабочей среде оцените вероятность возникновения биологического фактора опасности и при необходимости примите меры, которые помогли бы предотвратить опасность.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: