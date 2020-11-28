"Нет симптомов, но тест положительный". Когда можно выходить на работу после выздоровления от коронавируса?

На портале Tööelu отвечает Силья Соон, руководитель отдела надзора Инспекции труда: семейный врач является экспертом в области медицины, мнение и решение которого работодатель может и должен акцептировать. В данном случае работника следует допустить к работе, хотя результат теста по-прежнему положительный.
Подробнее описано в Инструкциях для семейных врачей, составленных Обществом семейных врачей Эстонии. В инструкции ясно сказано, что хотя пациент больше не является инфекционно опасным, результат его анализа на SARS-CoV-2 PCR может быть положительным еще несколько недель. В связи с этим семейные врачи больше не направляют людей на повторное тестирование до окончания листа нетрудоспособности.
Во избежание распространения вируса в рабочей среде оцените вероятность возникновения биологического фактора опасности и при необходимости примите меры, которые помогли бы предотвратить опасность.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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