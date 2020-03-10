Нет пластику! SEB вводит в обращение банковские карты из кукурузы

С апреля SEB начнет сокращать предложение пластиковых банковских карт в Эстонии и вместо них в объеме 82% начнет выдавать банковские карты, изготовленные из кукурузы.
В числе первых более экологичными станут карточки ISIC и ITIC для учителей, учащихся и студентов, а после успешного тестирования — и другие банковские карточки SEB. Благодаря более экологичной банковской карте банк только в этом году сократит использование пластика на 230 килограммов. Экологический след карточек банка SEB в Эстонии составляет примерно 1,7 тонны пластика в год, что в будущем планируется сократить на 80%.
По словам члена правления SEB Айнара Леппянена, трудно переоценить влияние повседневной деятельности предприятий на людей, окружающую среду и общество в целом. ”Мы понимаем, что наша деятельность как крупного предприятия также оказывает значительное влияние, и, используя ее с умом, мы, безусловно, можем внести вклад в создание более чистой и устойчивой окружающей среды. Потепление климата последних лет и связанные с этим экстремальные погодные явления только подтверждают необходимость активного позитивного вмешательства и участия”, — сказал Леппянен.
”У нас есть возможность внести свой вклад в лучшее будущее, поэтому мы стремимся шаг за шагом пересмотреть все предлагаемые нами продукты и услуги и сделать их более экологичными. Уменьшение на 82 процента содержания пластика в пятиграммовой банковской карте само по себе не кажется столь большим уж достижением, но если бы мы могли заменить все банковские карты, то наши клиенты использовали бы в год почти на 1,4 тонны меньше пластика”, — пояснил Леппянен. Более экологичные банковские карты сначала будут предложены молодым клиентам, которые, согласно полученным от клиентов SEB отзывам, особенно заинтересованы в экологически чистых решениях и готовы сразу начать их использовать.
Новая, более экологичная банковская карта производится по современным технологиям, где в кукурузную массу впрессовывается карточный чип и антенна, а затем карта с обеих сторон покрывается тонким слоем пластика. Вес кукурузной карточки такой же, как и у обычной пластиковой карточки — около 5 грамм. Банковские карты, которые на 82% произведены из кукурузы, по внешнему виду идентичны находящимся сегодня в обращении картам. Как показывает мировой опыт, такой карте не угрожает ни чрезмерная влажность, ни более высокие или низкие температуры.
Идея реализации карты была вдохновлена молодыми коллегами SEB из программы практики YouthLAB. Для производства более экологичной карты используется кормовая кукуруза, выращенная в штате Небраска, США.
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