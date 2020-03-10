Нет пластику! SEB вводит в обращение банковские карты из кукурузы

В числе первых более экологичными станут карточки ISIC и ITIC для учителей, учащихся и студентов, а после успешного тестирования — и другие банковские карточки SEB. Благодаря более экологичной банковской карте банк только в этом году сократит использование пластика на 230 килограммов. Экологический след карточек банка SEB в Эстонии составляет примерно 1,7 тонны пластика в год, что в будущем планируется сократить на 80%.

По словам члена правления SEB Айнара Леппянена, трудно переоценить влияние повседневной деятельности предприятий на людей, окружающую среду и общество в целом. ”Мы понимаем, что наша деятельность как крупного предприятия также оказывает значительное влияние, и, используя ее с умом, мы, безусловно, можем внести вклад в создание более чистой и устойчивой окружающей среды. Потепление климата последних лет и связанные с этим экстремальные погодные явления только подтверждают необходимость активного позитивного вмешательства и участия”, — сказал Леппянен.

”У нас есть возможность внести свой вклад в лучшее будущее, поэтому мы стремимся шаг за шагом пересмотреть все предлагаемые нами продукты и услуги и сделать их более экологичными. Уменьшение на 82 процента содержания пластика в пятиграммовой банковской карте само по себе не кажется столь большим уж достижением, но если бы мы могли заменить все банковские карты, то наши клиенты использовали бы в год почти на 1,4 тонны меньше пластика”, — пояснил Леппянен. Более экологичные банковские карты сначала будут предложены молодым клиентам, которые, согласно полученным от клиентов SEB отзывам, особенно заинтересованы в экологически чистых решениях и готовы сразу начать их использовать.