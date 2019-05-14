14.05.2019, 10:10

Нет денег на нормальную резину — не покупай машину вообще? Езда на старых покрышках может стать причиной множества опасных ситуаций

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Rehvid.com esinduskauplus ja töökoda
Rehvid.com esinduskauplus ja töökodaFoto: Madis Veltman

Покрышки с глубиной протектора менее 5 мм и находившиеся в эксплуатации более пяти лет могут стать причиной множества опасных ситуаций на дороге и их необходимо сменить.

В последнее время много говорилось о том, что специальная комиссия при правительстве рассматривает возможность ужесточения ряда требования с целью увеличения безопасности на дорогах. Возможные изменение касаются маркировки зимней резины, глубины протектора и максимального срока эксплуатации.

В блоге Hiteh Autokeskus отмечается, что не у всех есть финансовая возможность покупать покрышки настолько часто, насколько это необходимо, но важно знать, что со временем они теряют свои свойства, причем происходит это не линейно, в соответствии с износом, а достаточно резко.

Важно иметь в виду и дату производства покрышки, поскольку неиспользованная покрышка, пролежавшая много лет на складе или в другом месте, теряет свои свойства.

Если ранее в законе говорилось о сроке в 10 лет, то сейчас такое требование отсутствует. Однако стоит иметь в виду, что шины с очень глубоким рисунком, но в возрасте пяти лет, вне всякого сомнения, уже не обладают первоначальными свойствами. Информация о дате производства обычно указана сбоку покрышки возле надписи DOT. Она состоит из четырех цифр, первые две из которых — неделя производства, вторые две — год.

Некоторые водители считают, что и на старых покрышках можно нормально ездить. Однако тесты показывают обратное: старая резина для дорожного движения не годится. Да, скорее, всего, ”как-то на ней ездить” можно, но советовать ее использовать — безответственно.

Нельзя сказать, что старых покрышек стоит всенепременно избегать, но следует понимать, что это большой риск, и если кошелек не позволяет приобрести новые покрышки, то нужно хотя бы тщательно выбирать, во что обуваешь свой автомобиль. Покрышка старше пяти лет и с глубиной протектора менее 5 мм в любом случае уже будет слишком изношенной.

Авторы блога отмечают, что если кошелек не позволяет следить за машиной, поддерживать ее в порядке и снабжать нормальными покрышками, то следует всерьез задуматься о рациональности покупки машины вообще.

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