Neste расширяет продажу дизельного топлива из возобновляемого сырья в Таллинне

При использовании Neste MY возникает до 90% меньше парниковых газов, чем при использовании обычного дизельного топлива, причем при этих расчетах учитывается также экологическое воздействие в процессе производства топлива. Neste MY — это в чистом виде топливо HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), произведенное из полностью возобновляемого сырья. Neste MY хорошо хранится, выдерживает температуры до -32 градусов, не обладает характерным для фоссильного топлива запахом и подходит для использования во всех автомобилях с дизельными двигателями, в т.ч. в тех, на баках которых написано ”No bio”. Для исполнения экологических требований компания Neste использует во всем своем дизельном топливе только высококачественные добавки HVO.

Подписаться