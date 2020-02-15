Neste расширяет продажу дизельного топлива из возобновляемого сырья в Таллинне

”На наших дорогах и в наших предприятиях встречается множество автомобилей с дизельными двигателями, перенастройка которых в экологических целях требует затратных инвестиций. Первый толчок к уменьшению экологического следа предприятиям часто дает потребность конкурировать в международной среде. Вместе с тем, в Эстонии растет интерес и к поиску возможностей сокращения вреда окружающей среде в результате своей деятельности”, — рассказал руководитель Neste Eesti Деннис Антамо.

По словам Антамо, для выполнения поставленных климатических целей важны все альтернативы. В октябре компания Neste стала первой, сумевшей вывести на эстонский рынок дизельное топливо из полностью возобновляемого сырья. В том же месяце заправка Neste MY была установлена на территории предприятия Estanc в волости Раэ. Затем заправочную станцию Neste MY получили и предприятия, расположенные в районе Юлемисте.

По словам Денниса Антамо, рост использования дизельного топлива Neste MY превысил ожидания, и в этом году предприятие планирует продолжить расширение продаж. Спрос вырос несмотря на более высокую цену, поскольку сейчас дизельное топливо из возобновляемого сырья облагается таким же акцизом, как и обычное фоссильное. ”Мы оптимистично надеемся, что в рамках диалога с государством сумеем изменить неразумное налогообложение Neste MY и сделать экологичное топливо доступнее для потребителей по цене”, — добавил Антамо.