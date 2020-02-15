15.02.2020, 17:14

Neste расширяет продажу дизельного топлива из возобновляемого сырья в Таллинне

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Neste расширяет продажу дизельного топлива из возобновляемого сырья в Таллинне
Foto: Neste

Дизельное топливо из возобновляемого сырья Neste MY поступило на заправку Вессе в Юлемисте – местные предприятия испытывают все больший интерес к уменьшению воздействия на окружающую среду.

”На наших дорогах и в наших предприятиях встречается множество автомобилей с дизельными двигателями, перенастройка которых в экологических целях требует затратных инвестиций. Первый толчок к уменьшению экологического следа предприятиям часто дает потребность конкурировать в международной среде. Вместе с тем, в Эстонии растет интерес и к поиску возможностей сокращения вреда окружающей среде в результате своей деятельности”, — рассказал руководитель Neste Eesti Деннис Антамо.

По словам Антамо, для выполнения поставленных климатических целей важны все альтернативы. В октябре компания Neste стала первой, сумевшей вывести на эстонский рынок дизельное топливо из полностью возобновляемого сырья. В том же месяце заправка Neste MY была установлена на территории предприятия Estanc в волости Раэ. Затем заправочную станцию Neste MY получили и предприятия, расположенные в районе Юлемисте.

По словам Денниса Антамо, рост использования дизельного топлива Neste MY превысил ожидания, и в этом году предприятие планирует продолжить расширение продаж. Спрос вырос несмотря на более высокую цену, поскольку сейчас дизельное топливо из возобновляемого сырья облагается таким же акцизом, как и обычное фоссильное. ”Мы оптимистично надеемся, что в рамках диалога с государством сумеем изменить неразумное налогообложение Neste MY и сделать экологичное топливо доступнее для потребителей по цене”, — добавил Антамо.

При использовании Neste MY возникает до 90% меньше парниковых газов, чем при использовании обычного дизельного топлива, причем при этих расчетах учитывается также экологическое воздействие в процессе производства топлива. Neste MY — это в чистом виде топливо HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), произведенное из полностью возобновляемого сырья. Neste MY хорошо хранится, выдерживает температуры до -32 градусов, не обладает характерным для фоссильного топлива запахом и подходит для использования во всех автомобилях с дизельными двигателями, в т.ч. в тех, на баках которых написано ”No bio”. Для исполнения экологических требований компания Neste использует во всем своем дизельном топливе только высококачественные добавки HVO.

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