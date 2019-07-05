Neste продает свой топливно-розничный бизнес в России

Продажа российского бизнеса позволит Neste "сосредоточиться на стратегических приоритетах", подчеркнул президент корпорации Питер Ванакер. В их числе он назвал развитие бизнеса в самой Финляндии и странах Балтии, где присутствует более тысячи АЗС Neste.

Сделка с Neste отвечает целям "Транснефти"



Северо-западный регион России, где представлен российский бизнес Neste, является одним из приоритетных для "Татнефти", заявил ее гендиректор Наиль Маганов. По его словам, приобретение сети АЗС и терминала соответствует целям российской компании довести продажу производимого топлива на внутреннем рынке до 50 процентов.

Стороны намерены завершить сделку к концу 2019 года. Она должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.