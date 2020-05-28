Несмотря на смягчение ограничений, в понедельник откроются только два кинотеатра. Почему медлят остальные?

Первый, на чьей домашней странице видна свежая программа, это таллиннский кинотеатр Sõprus. С понедельника открыт также кинотеатр Artis, программа которого тоже будет готова в ближайшие дни.

Если мелким кинотеатрам гибкость помогает быстро заработать, то в случае крупных сетей кинотеатров ситуация неясна. Важную роль играют ограничения, которые введены для кинотеатров. Установленные сейчас условия предусматривают, что для выполнения требования 2 + 2 в помещении не разрешено продавать больше половины мест в зале и фильм может смотреть максимум 50 человек и на открытом воздухе 100 человек. Отмену предела в 50 человек обсудят сегодня в правительстве.

Исполнительный директор держащей по всей Эстонии девять кинотеатров в общей сложности с 39 залами Apollo Кадри Эрм пока не может сказать относительно открытия ничего конкретного. "Связанные с открытием ограничения препятствуют восстановлению нормальной коммерческой деятельности, и расходы, которые возникнут с открытием, больше, чем возможные доходы", — отмечает она. "Выполнение требования 2 + 2 позволяет в каждом зале выпускать в продажу только 30–32% мест. Если прибавить сюда и правило 50 человек, количество мест уменьшится еще, по залам оно разное", — описывает она ситуацию. В идеале сеть Apollo хотела бы открыть все кинотеатры одновременно, но сейчас Эрм не может этого обещать.

Директор по маркетингу владельца таллиннского Coca-Cola Plaza и еще нескольких кинотеатров, сети Forum Cinemas Катре Кярнер оставляет без ответа вопрос, когда мог бы открыться кинотеатр. Создается впечатление, что показ фильмов все-таки начнется где-то в июне.

Неясно и время открытия кинотеатров сети Cinamon. По совам директора по обслуживанию входящих в сеть кинотеатра Kosmos и кинотеатра центра T1 Георга Абозенко, сеть постарается открыть все три своих расположенных в Эстонии кинотеатра в одно и то же время.

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