Несчастный случай на рабочем месте унес жизнь строителя

Сегодня утром в 8.40 полиции сообщили о несчастном случае с летальным исходом, произошедшем в Раквере на строительном объекте на улице Папиару: 43-летний мужчина попал под колеса погрузчика и погиб на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.