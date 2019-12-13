Неприятный сюрприз: жаропонижающие и болеутоляющие таблетки Pamol больше в Эстонии продаваться не будут

Издание пишет, что Pamol является одним из самых покупаемых в стране жаропонижающих и болеутоляющих препаратов.

По словам руководителя коммуникационной службы Департамента лекарственных средств Кристи Сарап, фирма аргументировала свое решение экономическими причинами. Скорее всего, местный рынок слишком мал. Также это может быть связано с проблемам в производстве, поскольку, исходя из имеющихся в распоряжении аптек данных, с поставкой Pamol некоторое время наблюдались перебои.

В это же время GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd сообщила, что прекращает продавать в Эстонии крем Zovirax 50 mg/g, используемый помимо прочего для лечения герпеса. Как пояснила фирма, это связано с выходом на рынок нового препарата под названием Zovirax Duo, который предположительно поступит в Эстонию в январе.