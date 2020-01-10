Неприятный сюрприз: мусорная фирма ввела "плату за задний ход"

Руководитель по связям с общественностью Ragn Sells Райнер Петси пояснил, что основная причина введения дополнительной платы — обеспечение безопасности при движении мусоровозов задним ходом.

”Движение задним ходом на тупиковых улицах грузовиков, длина которых составляет 8-12 метров, а масса — 20-30 тонн, опасно для дорожного движения с точки зрения ряда аспектов”, — отметил он.