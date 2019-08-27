Неожиданный результат? В Эстонии самый низкий в мире риск отмывания денег

Ежегодное исследование Базельского университета Basel AML Index измеряет риски отмывания денег и финансирования терроризма в странах, и Эстония поставлена на первое место как страна с самым низким риском в мире.

В исследовании выстроены 125 стран мира, и страной с самым высоким риском назван Мозамбик.

Исследование отмечает, что хотя в мире нет ни одной страны, где риск полностью отсутствует, страны с лучшими результатами — Эстония, Финляндия и Новая Зеландия, результат Эстонии — 2,68 балла из 10. Хороший результат исходит из оценки FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в 2014 году, где говорят, что надзорные учреждения Эстонии проделали хорошую работу.

Но счет может ухудшиться с новым кругом оценки, где оценивают эффективность профилактики рисков отмывания денег. Эстонию может ожидать более плохой результат, не только из-за обновленной методики, но и потому, что Эстония подвергалась критике в работе по профилактике рисков отмывания денег.