Неожиданные результаты исследования: что на самом деле думают жители Эстонии об обслуживании клиентов

”Интересен и тот факт, что у женщин негативного опыта оказалось больше, чем у мужчин, и они в целом более критично оценивают уровень обслуживания. А еще, отрицательного опыта у представителей других национальностей больше чем у эстонцев”, — добавила Селиов.

В качестве основной причины низкой оценки обслуживания 46 процентов респондентов указали плохое настроение обслуживающего персонала. Столько же респондентов негативно оценили необоснованно медленное обслуживание или длинные очереди. 30 процентов отметили незнание персоналом своей работы или просто отсутствие персонала на рабочем месте.

Директор по обслуживанию клиентов Tele2 сказала, что в марте в Эстонии проводится месячник хорошего обслуживания клиентов, и сотни компаний прикладывают много усилий, чтобы поднять уровень обслуживания. ”Исследование, проведенное Norstat, показало, что жители Эстонии слишком редко улыбаются и делают комплименты. Чтобы это исправить, мы у себя на предприятии проводим, к примеру, курсы, обучающие улыбаться, и мастер-классы, в которых под руководством Уку Сувисте и экспертов-психологов учим персонал делать комплименты. Кроме того, мы со своими работниками отмечаем хорошее обслуживание по всей Эстонии и премируем особо отличившихся работников других предприятий шоколадом”, — поделилась Селиов и добавила, что в марте в рамках месячника хорошего обслуживания будут определены также лучшие в Эстонии работники, обслуживающие клиентов.

Компания Norstat провела заказанное Tele2 исследование в феврале 2019 года, в опросе приняли участие 500 человек.