Неожиданные результаты: где в Европе выгодно покупать или снимать жилье

Что же касается съемного жилья, то аренда парижской квартиры обходится в среднем в 27,8 евро за кв.м, и это опять-таки самая высокая цена в обзоре Deloitte. В данном списке на втором месте идет Осло (25,3), затем еще один норвежский город — Тронхейм (21,3), потом Лондон (20,1), а замыкает первую пятерку Берген (19,79). Так что представление о Норвегии как о стране с крайне дорогим арендуемым жильем полностью подтверждается.

Покупка новой квартиры в столице этой северной страны обойдется в 6930 евро за кв.м, что обеспечивает Осло четвертое место в списке самых дорогих городов Европы. А на третьем месте Мюнхен (7800). Этот город — одно из трех исключений из правил, согласно которому цены на жилье в столице всегда самые высокие в стране. Два других — Барселона (5460), оставившая после скачка цен всего за год на 29,7% далеко позади Мадрид (4345), и Милан (3637). Последний, в свою очередь, опередил Рим (3318), где недвижимость, как и в Турине (1954), в 2018 году подешевела на 1,5%.

Что же касается столицы Германии, то Берлин (4973) уступил в обзоре Deloitte и Гамбургу (5000), и Франкфурту-на-Майне (6170). Тем не менее, новую недвижимость в крупнейшем городе ФРГ, где традиционно любят покупать квартиры выходцы из России, особенно выгодной, как еще лет десять назад, уже не назовешь. И она продолжает быстро дорожать: за прошлый год цены выросли на 8,8%. Так что Берлин теперь в одной лиге с Амстердамом (5148) и все больше догоняет Копенгаген (6082).

На этом фоне более доступными представляются новые квартиры в других европейских столицах. Например, в Вене, которая в этом году в десятый раз подряд возглавила рейтинг самых благоприятных для жизни городов мира, составляемый консалтинговым агентством Mercer. Квадратный метр стоит здесь 4199 евро, так что в списке самых дорогих городов в обзоре Deloitte столица Австрии заняла 17 место.

Прага и Рига догоняют и обгоняют крупные западные города

Существенно меньше квадратные метры стоят в Лиссабоне (3482), Брюсселе (3350) и Праге (3162), не говоря уже о Варшаве (1935), Будапеште (1853), Риге (1744) и Загребе (1720). Однако во всех этих городах недвижимость довольно быстро дорожает, особенно в столицах Португалии и Чехии: там цены выросли в 2018 году соответственно на 15,9% и 22,2%.

После такого скачка новые квартиры в Праге стоят, согласно обзору Deloitte, уже примерно столько же или даже заметно больше, чем новостройки в бельгийских городах Антверпене и Генте, в австрийских Граце и Линце, в британских Бирмингеме и Манчестере, в нидерландских Гааге и Роттердаме, в датском Оденсе или испанском Аликанте, вокруг которого любят покупать недвижимость россияне.

А в Риге за новое жилье платят теперь уже почти столько же, сколько в португальском Порто или итальянском Турине (который, кстати, будет принимать зимние Олимпийские Игры 2026 года). Так что новые квартиры в двух этих восточноевропейских столицах, особенно популярных у российских покупателей, по ценам догнали и в целом ряде случаев перегнали новостройки в крупных, но не столичных городах Западной Европы с населением от нескольких сотен тысяч до примерно полумиллиона жителей.