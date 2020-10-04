Неожиданное признание покидающего пост руководителя программы: э-резидентов на самом деле не интересуют э-услуги Эстонии(5)
Э-резиденты Эстонии по сути вообще не используют наши э-услуги, поскольку для них ведение бизнеса в Эстонии сделано местными поставщиками услуг достаточно простым, сказал руководивший программой э-резидентства более двух лет и на этой неделе покидающий пост Отт Ваттер в интервью Forte.
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