Неожиданное признание покидающего пост руководителя программы: э-резидентов на самом деле не интересуют э-услуги Эстонии(10)
Э-резиденты Эстонии по сути вообще не используют наши э-услуги, поскольку для них ведение бизнеса в Эстонии сделано местными поставщиками услуг достаточно простым, сказал руководивший программой э-резидентства более двух лет и на этой неделе покидающий пост Отт Ваттер в интервью Forte.
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