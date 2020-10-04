04.10.2020, 19:11

Неожиданное признание покидающего пост руководителя программы: э-резидентов на самом деле не интересуют э-услуги Эстонии

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Айвар Пау
EST 5
Ott Vatter
Ott VatterFoto: Ilmar Saabas

Э-резиденты Эстонии по сути вообще не используют наши э-услуги, поскольку для них ведение бизнеса в Эстонии сделано местными поставщиками услуг достаточно простым, сказал руководивший программой э-резидентства более двух лет и на этой неделе покидающий пост Отт Ваттер в интервью Forte.

Ваттер говорит, что главным интересом э-резидентов здесь является дешевое и быстрое учреждение предприятия, и это местные партнеры за небольшую плату тоже улаживают сами. Так, выясняется, что электронный налоговый департамент и коммерческий регистр использовали всего два процента э-резидентов.

У общественности же, по словам Ваттера, создалось совершенно неверное представление, что если издалека из-за границы можно что-то делать в Эстонии, то это анонимно и проще отмывать деньги. Решение уйти с должности Ваттер принял раньше, чем выбрал новое место — программа нуждается в быстром толчке.

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