Неожиданное признание покидающего пост руководителя программы: э-резидентов на самом деле не интересуют э-услуги Эстонии

Ваттер говорит, что главным интересом э-резидентов здесь является дешевое и быстрое учреждение предприятия, и это местные партнеры за небольшую плату тоже улаживают сами. Так, выясняется, что электронный налоговый департамент и коммерческий регистр использовали всего два процента э-резидентов.

У общественности же, по словам Ваттера, создалось совершенно неверное представление, что если издалека из-за границы можно что-то делать в Эстонии, то это анонимно и проще отмывать деньги. Решение уйти с должности Ваттер принял раньше, чем выбрал новое место — программа нуждается в быстром толчке.