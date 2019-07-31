Неожиданно высокий показатель: в Эстонии с табачным дымом регулярно контактируют более трети работников

Из последнего исследования выяснилось, что 35% работников в Эстонии часто (как минимум два раза в неделю) контактируют с табачным дымом. 17% работников, контактирующих на работе с табачным дымом, сами являются курильщиками, а 18% — пассивные курильщики, которым приходится регулярно дышать загрязненным табачным дымом воздухом из-за курящих коллег.

Больше всего пассивных курильщиков насчитывается в области промышленности и производства (23% респондентов), обслуживании клиентов (21%), секторе механики и техники (21%). Меньше всего пассивных курильщиков в секторе инфотехнологии, где из-за коллег регулярно дышат табачным дымом 7% респондентов.

Исследование также показывает большие различия между мужчинами и женщинами. Почти каждый второй мужчина (46%) часто дышит воздухом, загрязненным табачным дымом. Среди женщин этот показатель намного ниже (27%). Различия в статистике обусловлены тем, что среди мужчин в два раза больше тех, кто сам курит на работе.

В Соединенных Штатах Америки пассивному курению подвержена пятая часть работников

Согласно данным опубликованного недавно в Соединенных Штатах Америки масштабного исследования (Workplace Secondhand Tobacco Smoke Exposure Among U.S. Nonsmoking Workers), показатели пассивного курения там очень схожи с показателями Эстонии — пятая часть работников в США являются пассивными курильщиками.