Неожиданно: в октябре у магазинов и других продавцов дела шли лучше, чем в прошлом году

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Яаники Тийгисте, в октябре доходы от продаж увеличились как у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, так и у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров. ”Из них трёх более всего, или на 7% вырос доход от продаж у магазинов промышленных товаров. Продажи увеличились во всех сферах деятельности, за исключением других неспециализированных магазинов (т.н. универмагов), в которых преобладают промышленные товары”, — добавила Тийгисте.

Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился более всего, или на 13% у других специализированных магазинов, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и прочее. На 11% вырос доход от продаж у магазинов, предлагающих товары по почте или через Интернет, на 8% увеличился доход у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, на 6% — у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи), на 3% — у магазинов текстильных изделий, одежды и обуви и на 1% — у аптек и магазинов косметических товаров.

Доход от продаж у продуктовых магазинов увеличился по сравнению с октябрем прошлого года на 5% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива — на 6%.

В сравнении с сентябрем доход от продаж у предприятий розничной торговли в октябре увеличился на 4%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных рост составил 1%.

За первые десять месяцев текущего года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%.