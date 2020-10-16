16.10.2020, 12:21
Неожиданно: у бывшего главного здания банка Danske опять новый владелец
В прошлом году бывшее главное здание банка Danske по адресу Нарвское шоссе, 11 в Таллинне купил Нейнар Сели. На этой неделе он продал его предприятию Bigbank.
В прошлом году бывшее главное здание банка Danske по адресу Нарвское шоссе, 11 в Таллинне купил Нейнар Сели. На этой неделе он продал его предприятию Bigbank.
"Мы давно искали себе новые помещения, так как в имеющихся нам стало тесно", — передает RusERR слова исполнительного директора Bigbank Мартина Лянтса.
По словам Лянтса, переезд Bigbank в здание на Нарвском шоссе займет время, так как помещения не новые и их нужно модернизировать.
Стоимость сделки стороны разглашать не пожелали.
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