16.10.2020, 12:21

Неожиданно: у бывшего главного здания банка Danske опять новый владелец

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Danske Bank logo ja maja
Danske BankFoto: Priit Simson

В прошлом году бывшее главное здание банка Danske по адресу Нарвское шоссе, 11 в Таллинне купил Нейнар Сели. На этой неделе он продал его предприятию Bigbank.

"Мы давно искали себе новые помещения, так как в имеющихся нам стало тесно", — передает RusERR слова исполнительного директора Bigbank Мартина Лянтса.

По словам Лянтса, переезд Bigbank в здание на Нарвском шоссе займет время, так как помещения не новые и их нужно модернизировать.

Стоимость сделки стороны разглашать не пожелали.

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