Неожиданно: у бывшего главного здания банка Danske опять новый владелец

В прошлом году бывшее главное здание банка Danske по адресу Нарвское шоссе, 11 в Таллинне купил Нейнар Сели. На этой неделе он продал его предприятию Bigbank.
"Мы давно искали себе новые помещения, так как в имеющихся нам стало тесно", — передает RusERR слова исполнительного директора Bigbank Мартина Лянтса.
По словам Лянтса, переезд Bigbank в здание на Нарвском шоссе займет время, так как помещения не новые и их нужно модернизировать.
Стоимость сделки стороны разглашать не пожелали.
Соседи завидуют: что семейная пара сделала со старым пнем на даче
Похоронили в свадебном платье. Триумф и трагедия гимнастки
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева
Бесстыдство: что творится на пляжах в Сочи