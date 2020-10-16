Неожиданно: у бывшего главного здания банка Danske опять новый владелец

"Мы давно искали себе новые помещения, так как в имеющихся нам стало тесно", — передает RusERR слова исполнительного директора Bigbank Мартина Лянтса.

По словам Лянтса, переезд Bigbank в здание на Нарвском шоссе займет время, так как помещения не новые и их нужно модернизировать.

Стоимость сделки стороны разглашать не пожелали.