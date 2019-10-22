Неожиданно прекратило работу популярное кафе в самом центре Таллинна

Считанные недели назад Таллиннская горуправа сообщила, что решено продлить арендный договор с Vabaduskohvik OÜ. Согласно этому решению кафе подписало с городом с 1 ноября семилетний договор аренды.

Член правления Vabaduskohvik OÜ Биргит Тапнер не пожелала изданию Õhtuleht. комментировать происходящее. "Я не могу сейчас по этому поводу ничего сказать", — сказала она.

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