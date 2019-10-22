Неожиданно прекратило работу популярное кафе в самом центре Таллинна

Расположенное на площади Вабадузе кафе Wabadus неожиданно закрыло свою страничку в Facebook, а непосредственно на месте посетителей ждут темные помещения и закрытые двери.
Считанные недели назад Таллиннская горуправа сообщила, что решено продлить арендный договор с Vabaduskohvik OÜ. Согласно этому решению кафе подписало с городом с 1 ноября семилетний договор аренды.
Член правления Vabaduskohvik OÜ Биргит Тапнер не пожелала изданию Õhtuleht. комментировать происходящее. "Я не могу сейчас по этому поводу ничего сказать", — сказала она.
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