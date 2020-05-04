Неожиданная новость во время кризиса: TS Laevad приобретет новый паром

Дочернее предприятие AS Tallinna Sadam фирма OÜ TS Laevad и Департамент шоссейных дорог подписали дополнение к договору об общественном обслуживании пассажирских перевозок с целью осуществлять на линии Виртсу-Куйвасту в период 01.06.2020-30.09.2026 ежегодно по меньшей мере 500 дополнительных рейсов.

Поскольку с имеющимися судами в высокий сезон невозможно осуществлять дополнительные рейсы в таком количестве, по словам Таллиннского порта, необходимо приобрести и вывести на линию один дополнительный паром. В соответствии с заключенным соглашением, Департамент шоссейных дорог заказывает в 2020-2022 годах дополнительные рейсы аналогично летним периодам предыдущих лет — дополнительные рейсы осуществляет моторное судно Regula или другой подходящий свободный паром при условии, что на высокий сезон могут обеспечить и запасное судно. Соглашение ставит целью, что в 2023-2026 годах совершает рейсы новый приобретаемый пассажирский паром, плату за который и другие условия перевозки согласуют после организации конкурса на строительство судна со стороны TS Laevad и на его основании выяснения стоимости приобретения и сроков. У Департамента шоссейных дорог есть возможность отказаться от заказа дополнительных рейсов, если стороны не достигнут соглашения в части платы за услугу, например, если возможная стоимость приобретения нового судна окажется слишком высокой.

Конкурс на строительство дополнительного парома TS Laevad планирует организовать после окончания проектировочных работ во второй половине 2020 года.

В соответствии с заключенным с Департаментом шоссейных дорог 11.12.2014 договором об общественном обслуживании пассажирских перевозок TS Laevad оказывает услугу пассажирских перевозок на паромных линиях Рохукюла-Хельтермаа и Виртсу-Куйвасту до 30.09.2026. У TS Laevad, по словам порта, есть необходимая компетенция в части особенностей судоходных линий и современный опыт в приобретении новых паромов.

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