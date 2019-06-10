Неожиданная исповедь Сийма Калласа: Партии реформ предлагали взятку
По словам вице-спикера Рийгикогу Сийма Калласа, предприниматель Вамбола Колбаков предлагал Партии реформ взятку за возмещение возникшего из-за ВЭБ-фонда ущерба.
По словам вице-спикера Рийгикогу Сийма Калласа, предприниматель Вамбола Колбаков предлагал Партии реформ взятку за возмещение возникшего из-за ВЭБ-фонда ущерба.
"Когда я был министром финансов, то действительно был такой разговор в Тарту в вестибюле отеля Barclay", — сообщил Каллас, который был министром финансов в 1999-2002 годах, передает Äripäev. По его словам, бывший топливный бизнесмен Колбаков предложил, что если правительство возместит причиненный ВЭБ-фондом ущерб, половину денег получит партия, другую половину — предприниматель.
Десятилетиями гонявшийся за потерянными с ВЭБ фондом миллионами и недавно признанный виновным в попытке мошенничества с льготами Колбаков заявил, что не предлагал взятку ни Калласу, ни Партии реформ. По его словам, он спросил у Калласа, есть ли изменения, и когда получил ответ, что нет, то разговор закончился.
Подробнее читайте в Äripäev.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Неожиданная находка в известных по всей России конфетах «Коровка»
Женщину, заслонившую собой детей от фуры, похоронили в Барнауле
Анаконда в США «клонировала» сама себя
Стали известны последние слова убитой под Раменском