Необычный завод: зарплата в среднем 2500 евро, но работников не хватает

"Мы — одна из крупнейших компаний по производству заготовок PET и являемся компанией группы RETAL, компания, под патронатом которой мы находимся располагается на Кипре", — рассказал глава компании Гедрюс Ведерис ru.delfi.lt. Сама группа занимается производством пластиковых крышек, заготовок PET, отчасти пластиковых бутылок и пленки.

По словам Ведериса, в сутки компания производит около 13 млн заготовок, а само производство ведется непрерывно — в четыре смены. Всего в компании работают 220 человек. "Зарплаты разные. В сентябре средняя зарплата была 2500 евро "на бумаге", — сказал директор.

Он сказал, что в Тракайском районе проблематично найти и специалистов низкой квалификации. "Есть ротация. Все зависит от сезона, летом люди идут работать на стройку, эмигрируют", — однако он заметил, что работники приезжают из Вильнюса, есть работники из Польши и Украины.

Компания с 2016 г покупает только "зеленое" электричество для производства. "Мы платим больше, но, продавая продукцию, декларируем, что при производстве почти не бывает выбросов CO2. Почему? Потому что 95% производства построено на электроэнергии. Еще мы используем небольшое количество воды, газ мы практически не используем", — сказал директор.