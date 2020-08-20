Необычный случай: компания Tele2 Eesti попросила администрацию Трампа удалить мнение своего босса

Интернет-издание "The Clean Network" привлекает к сотрудничесву государства и предприятия, которые предпринимают усилия, чтобы защитить свои имеющие критическое значение телекоммуникационные и облачные услуги, приложения и 5G-технологии от "злоумышленников". В издании призывают опираться только на надежных продавцов, которые не подчиняются внесудебному контролю авторитарных правительств.

И в качестве "плохого" примера приводится Китай. США обвиняют крупнейшую телекоммуникационную компанию Huawei в том, что она находится под влиянием Компартии Китая.

Среди прочих авторов свое мнение в издании опубликовал и исполнительный директор Tele2 Eesti Крис Роббинс, который говорил о том, что "Tele2 Eesti поддерживает открытую конкуренцию на свободном рынке, признавая и то, что правительства должны защищать служебные и личные данные граждан.

Однако вскоре в издании стало происходить не совсем понятные события.

Сначала Госдепартамент США закрыл интернет-страничку и вместо нее появилось сообщение с извинением.

Прошло еще немного времени и издание появилось вновь, но с одним важным обновлением: цитаты Криса Роббинса там больше не было. К сегодняшнему дню выяснилось, что это произошло не без участия материнской компании Tele2 Rootsi.

Tele2 поддерживает ограничения свободы предпринимательства

Как сам Крис Роббинс объясняет произошедшее?

"Цитата касалось только точки зрения Tele2 Eesti", — сказал он сегодня Forte.

"Так как она не отражала позицию всей группы, мы решили для избежания путаницы ее удалить", — добавил Роббинс. Отсюда напрашивается вывод, что часть его первоначальной цитаты не соответствовала позиции материнской компании.

В то же время, по словам Роббинса, позиция Tele2 Eesti по-прежнему такова, что у эстонского государства есть право защищать безопасность своих граждан и вводить для этого "ограничения предпринимательства, согласующиеся с Конституцией и другими законами".

"Для нас важно, чтобы все эстоноземельцы были защищены — их данные, право на частную жизнь и тайна переписки", — считает Роббинс, добавляя, что хорошим решением было бы введение минимально необходимых ограничений.