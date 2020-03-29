Немецкому автопрому грозит сокращение 100 тысяч рабочих мест

Немецкая автомобильная промышленность может не досчитаться 100 тысяч рабочих мест в связи с пандемией коронавируса. К такому выводу пришел эксперт отрасли Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer), сообщает в воскресенье, 29 марта, агентство dpa.

Профессор прогнозирует в Германии спад спроса на автомобили в 2020 году на 15 процентов. Таким образом, немецкие заводы при текущем объеме мощностей произведут от 1,3 до 1,7 млн автомобилей, на которые не найдется покупателей. По мнению Дуденхёффера, пособие по неполной занятости позволит лишь временно решить проблему. Ни одно предприятие не сможет годами содержать неиспользуемые производственные мощности.

Восстановление отрасли займет более 10 лет

Эксперт считает, что 100 тысяч рабочих мест из приблизительно 830 тысяч в немецком автопроме сегодня "находятся под ударом", и это "по оптимистичным расчетам". В 2019 году в Германии было выпущено 4,7 млн автомобилей — примерно на 400 тысяч меньше, чем годом ранее. По мнению Дуденхёффера, в 2020 году немецкий автопром произведет от 3,4 до 3,8 млн автомобилей.

Исходя из опыта преодоления финансовых кризисов, можно предположить, что восстановление отрасли займет более 10 лет, считает Фердинанд Дуденхёффер. Сложно ожидать, что даже после окончания пандемии в Европе вырастет спрос на автомобили. Чтобы стимулировать спрос, профессор предлагает отменить НДС на автомобили или установить НДС с отрицательной ставкой.