Немецко-балтийская торговая палата: Эстонии стоило бы перенять немецкую систему обучения

По словам Тармо Мутсо, руководителя эстонского представительства Немецко-балтийской торговой палаты, Эстонии стоило бы перенять немецкую систему обучения с ее огромным опытом.

”70% обучения там происходит на производстве и только 30% в учебных заведениях — это позволяет людям оценить, насколько работа им подходит и реальный интерес к ней. В то же время в условиях нехватки рабочей силы таким образом предприятия могут ”взращивать смену”. Конечно, базовых знаний, полученных в учебном заведении, не хватает, поэтому совершенно логично начинать применять навыки уже во время учебы”, — отметил Мутсо, добавив, что эта модель будет работать как для квалифицированных специалистов, так и для офисных работников.

Немецкая система образования подтвердила, что посещение учебного заведения наряду с работой сближает две сферы деятельности и, таким образом, становится повседневной частью трудовой жизни. Большинство должностей сегодня требует непрерывного обучения: например, специалисты по автоматике должны знакомиться с новыми продуктами и программами, бухгалтеры — с законодательством. Интеграция полученного на рабочем месте опыта с обучением укрепит привычку людей к непрерывному получению образования и еще больше повысит конкурентоспособность во всех областях.

Конференция, организованная в сотрудничестве с посольством Германии, представит обзор немецких экспертов в отношении немецкой системы обучения на рабочем месте, расскажет об опыте и примерах того, как немецкая модель может быть использована в других странах. Мероприятие завершится дискуссией эстонских экспертов в области профессионального образования и работодателей на тему обучения на рабочем месте. Для участия в конференции требуется предварительная регистрация на сайте Немецко-балтийской торговой палаты.

За 25 лет Немецко-балтийская торговая палата стала одним из крупнейших и наиболее сильных представительств бизнеса в странах Балтии. Палата, куда входят почти 450 компаний, предлагает превосходные возможности сотрудничества предприятиям из Германии и трех стран Балтии. Немецко-балтийская торговая палата является частью всемирной сети Немецких торговых палат (AHK), действующей в более чем 90 странах и 130 городах.