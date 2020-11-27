27.11.2020, 12:36

Немецко-балтийская торговая палата: Эстонии стоило бы перенять немецкую систему обучения

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Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.
Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.KARIN KALJULÄTE

1 декабря Немецко-балтийская торговая палата в Эстонии организует бесплатную виртуальную конференцию, чтобы поделиться опытом немецкой системы образования, где масштабные производственные стажировки сопровождают уже самое начало учебы. Подобное решение в Эстонии также могло бы облегчить связанные с рабочей силой проблемы предприятий.

По словам Тармо Мутсо, руководителя эстонского представительства Немецко-балтийской торговой палаты, Эстонии стоило бы перенять немецкую систему обучения с ее огромным опытом.

”70% обучения там происходит на производстве и только 30% в учебных заведениях — это позволяет людям оценить, насколько работа им подходит и реальный интерес к ней. В то же время в условиях нехватки рабочей силы таким образом предприятия могут ”взращивать смену”. Конечно, базовых знаний, полученных в учебном заведении, не хватает, поэтому совершенно логично начинать применять навыки уже во время учебы”, — отметил Мутсо, добавив, что эта модель будет работать как для квалифицированных специалистов, так и для офисных работников.

Немецкая система образования подтвердила, что посещение учебного заведения наряду с работой сближает две сферы деятельности и, таким образом, становится повседневной частью трудовой жизни. Большинство должностей сегодня требует непрерывного обучения: например, специалисты по автоматике должны знакомиться с новыми продуктами и программами, бухгалтеры — с законодательством. Интеграция полученного на рабочем месте опыта с обучением укрепит привычку людей к непрерывному получению образования и еще больше повысит конкурентоспособность во всех областях.

Конференция, организованная в сотрудничестве с посольством Германии, представит обзор немецких экспертов в отношении немецкой системы обучения на рабочем месте, расскажет об опыте и примерах того, как немецкая модель может быть использована в других странах. Мероприятие завершится дискуссией эстонских экспертов в области профессионального образования и работодателей на тему обучения на рабочем месте. Для участия в конференции требуется предварительная регистрация на сайте Немецко-балтийской торговой палаты.

За 25 лет Немецко-балтийская торговая палата стала одним из крупнейших и наиболее сильных представительств бизнеса в странах Балтии. Палата, куда входят почти 450 компаний, предлагает превосходные возможности сотрудничества предприятиям из Германии и трех стран Балтии. Немецко-балтийская торговая палата является частью всемирной сети Немецких торговых палат (AHK), действующей в более чем 90 странах и 130 городах.

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