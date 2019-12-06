Немецкие ученые объясняют, замерзнет ли Евросоюз, если Россия остановит украинский транзит газа

По подсчетам ученых, в случае прекращения украинского транзита, газ подорожает в январе в Германии, на крупнейшем рынке ЕС, а также в Дании, Нидерландах, Чехии и Швеции на 5%, в Бельгии, Великобритании, Ирландии и Франции — на 3%, в Словакии и Венгрии — на 4%. В то же время в Италии и Хорватии цены вырастут на 9%, в Австрии и Словении — на 10%. А вот в Румынии они подскочат на 18%, в Болгарии — на 24%, в Греции — даже на 45%, хотя эта страна и обладает терминалом по приему СПГ, который в сценарии EWI будет работать на полную мощность.
Если же в январе ударят еще и сильные морозы, то греческим потребителям придется платить даже на 56% больше, чем сейчас, тогда как в Германии, к примеру, рост цен составит порядка 7%. Таким образом, среди стран ЕС больше всех от срыва переговоров о продолжении транзита российского газа через Украину пострадают Болгария и Румыния, а также Греция, которая окажется наиболее уязвимой.
"Газпром" потеряет больше, чем потребители в ЕС
Согласно подсчетам авторов исследования, прекращение российских поставок газа по украинскому маршруту на три месяца обернется для европейских потребителей дополнительными расходами в 1,5 миллиарда евро, которые в случае холодной зимы могут вырасти до 2,1 миллиарда евро.
Что же касается "Газпрома", то мощностей его газопроводов "Ямал -Европа" (через Беларусь и Польшу в Германию) и "Северный поток" (по Балтийскому морю в Германию) не хватит для того, чтобы восполнить потери от прекращения украинского транзита и полностью выполнить свои контрактные обязательства, подчеркнули ученые EWI.
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