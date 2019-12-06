Немецкие ученые объясняют, замерзнет ли Евросоюз, если Россия остановит украинский транзит газа

Европа хорошо подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с января 2020 года и нынешней зимой не будет мерзнуть даже в случае сильных холодов. При этом рост цен на голубое топливо в большинстве государств ЕС окажется относительно умеренным, сильное подорожание грозит лишь трем странам, но одна из них может пострадать весьма серьезно.

К таким выводам пришли ученые из Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), проанализировавшие возможные последствия для европейских потребителей прекращения украинского транзита в случае срыва трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и ЕС. Их исследование опубликовано на английском языке 4 декабря.

Европейский рынок газа с 2009 года сильно изменился

"Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причем во всех рассмотренных сценариях", — заявил руководитель авторского коллектива Зимон Шульте (Simon Schulte), представляя исследование. По его словам, "на европейском газовом рынке сейчас благополучная ситуация", что связано с целым рядом факторов: "Подземные газохранилища все еще почти до максимума заполнены, а цены на газ находятся на многолетних сезонных минимумах".