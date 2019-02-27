Немецкие служащие бастуют строго по правилам

"Германию захлестнула волна протестов". Под таким заголовком российские СМИ рассказывают то о шествиях, организованных правопопулистским движением Pegida, то об акциях ксенофобов у общежитий для беженцев, то о контрдемонстрациях левых группировок, то о беспорядках при проведении саммита G20 в Гамбурге.

Сейчас "волной протестов" они называют проходящие в различных городах Германии предупредительные забастовки служащих, получающих зарплату из бюджетов федеральных земель. Протестами эти забастовки можно назвать с очень большой натяжкой. Немецкие служащие отстаивают свои экономические интересы строго в соответствии с установленными правилами.

