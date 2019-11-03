Немцы боялись эстонской коррупции

Первых немецких клиентов Helmes приходилось убеждать, что и в Эстонии можно купить эти услуги, потому что компания считала, что в Эстонии большая коррупция.

В конце концов, страхи по поводу коррупции сменились реальной проблемой: камнем преткновения стала эстонская рабочая сила, потому что фирмы Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Румынии могут выполнить ту же работу на 30% дешевле. Как поясняет Вяэрт, в Болгарии у фирмы, платящей специалисту 3000 евро, расходы на него составляют 3500, а в Эстонии побочные расходы работодателя при той же зарплате - 5200 евро.

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