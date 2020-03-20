Нelsingin Sanomat: запрет на трудовую миграцию вынуждает эстонцев делать выбор между зарплатой и семьей

Газета рассказывает о данной проблеме на примере 32-летнего бетонщика Янара Лийвака, чей рабочий график был таким: 3 недели в Финляндии, неделя - в Эстонии. К такому образу жизни - переездам из Финляндии в Раквере и обратно - за несколько лет он уже хорошо приспособился.

Теперь, когда граница оказалась на замке, десятки тысяч эстонских рабочих должны решить - в какой из двух стран они должны остаться на время чрезвычайной ситуации.

"На чашах весов важные вещи. В Раквере его ждут жена и две дочери - 8 и 4 лет. В Финляндии - зарплата, важность которой в период неопределенности выходит на первый план", - пишет Helsingin Sanomat, говоря о Лийваке.

Налоги и проценты по кредитам нужно платить, но Лийвак готов остаться в Финляндии, может быть, на месяц. Два месяца для него будет уже слишком много.

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или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!