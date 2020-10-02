Нелогичность на рынке страхования: мужчины не страхуются, женщины учитывают cлишком много рисков

В пользу женщин отличается также и количество выбранных страховых покрытий — их значительно больше, чем у мужчин. Женщины чаще страхуют себя от критических заболеваний и заботятся о том, чтобы при несчастном случае застрахованное лицо могло получать дополнительный доход во время выздоровления.

”Наиболее частой причиной смерти в так называемом западном мире являются сердечно-сосудистые заболевания (например, болезни, связанные с артериальным давлением, диабетом и курением). При этом смертность от этих болезней у мужчин примерно вдвое выше, чем у женщин. Такое же соотношение не в пользу мужчин применяется и к причинам смерти в результате несчастных случаев. Традиционно многие рабочие места с так называемым повышенным риском для здоровья заполнялись скорее мужчинами (например, военные, пожарные, строители). Мужчины уже в силу своего пола подвергаются более высокому риску заболеть и умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом статистика показывает, что мужчины гораздо реже посещают врачей, чтобы проверить свое здоровье, и всё это в совокупности объясняет, почему риски для здоровья у мужчин значительно выше, чем у женщин”, — рассказал общий врач медицинского центра Confido Андреас Абель, говоря о различиях между мужчинами и женщинами с медицинской точки зрения.

”В современном обществе уже невозможно четко определить, кто является основным кормильцем в семье, но очевидно, что характерные риски для здоровья и риски, связанные с несчастными случаями, у мужчин выше. Это, конечно, не означает, что женщинам стоит сбавить обороты в страховании — основываясь на своем опыте, мы можем утверждать, что поведение женщин в плане страхования своей жизни соизмеримо с рисками, которые существуют в области критических заболеваний и несчастных случаев. В свою очередь мужчинам определенно следует задуматься о том, чем может обернуться их заболевание или долгое отсутствие на работе для финансового положения семьи, и, возможно, уравновесить некоторые риски, застраховав себя”, — сказала руководитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас, комментируя ситуацию на рынке страхования в Эстонии.