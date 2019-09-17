Нелегальный рабочий из Молдавии попался на краже и был выслан из Эстонии

16 сентября миграционный отдел Пыхьяской префектуры вынес решение о высылке из Эстонии гражданина Молдавии 1997 года рождения.
15 сентября гражданин Республики Молдова совершил в Таллинне кражу из магазина Prisma.
Из беседы с мужчиной выяснилось, что в свое время он подал ходатайство о краткосрочном разрешении на работу, но в данный момент в той фирме работать не хочет. Гражданин Молдавии работал подсобником нелегально и получал зарплату наличными.
Департамент полиции и погранохраны досрочно прекратил срок безвизового пребывания мужчины в Эстонии, вручил ему предписание покинуть страну, а также вынес запрет на въезд сроком на один год.
Напомним, что с 28 апреля 2014 года граждане Молдовы, имеющие биометрический паспорт, могут въезжать в Шенгенскую зону без виз.
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
Нико Хюлькенберг: Контракт на следующий сезон пока не подписан
Как в Приднестровье поддерживают молодежь
Один из самых страшных советских маньяков был сыном героя