17.09.2019, 12:04

Нелегальный рабочий из Молдавии попался на краже и был выслан из Эстонии

 (22)
rus.delfi.ee
EST 3
Politseinik.
Politseinik.Foto: Rauno Volmar

16 сентября миграционный отдел Пыхьяской префектуры вынес решение о высылке из Эстонии гражданина Молдавии 1997 года рождения.

15 сентября гражданин Республики Молдова совершил в Таллинне кражу из магазина Prisma.

Из беседы с мужчиной выяснилось, что в свое время он подал ходатайство о краткосрочном разрешении на работу, но в данный момент в той фирме работать не хочет. Гражданин Молдавии работал подсобником нелегально и получал зарплату наличными.

Департамент полиции и погранохраны досрочно прекратил срок безвизового пребывания мужчины в Эстонии, вручил ему предписание покинуть страну, а также вынес запрет на въезд сроком на один год.

Напомним, что с 28 апреля 2014 года граждане Молдовы, имеющие биометрический паспорт, могут въезжать в Шенгенскую зону без виз.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: