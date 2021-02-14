Некоторые жители Эстонии уже успели подать декларацию о доходах

"Из-за большого числа желающих, как и в предыдущие годы, возникли технические проблемы с подачей налоговой декларации через интернет", — сказала руководитель коммуникации MTA Геа Отса.

Люди, которые успели подать декларацию, могут не волноваться — все предоставленные документы действуют.

"Желание очень большое, поэтому просим терпения", — сказала Отса. "С подачей декларации не стоит торопиться, так как выплаты не зависят от времени подачи. Если вся информация предоставлена корректно, то переплаченный подоходный налог начнут возвращать через две недели".

”Не нужно торопиться, подать декларацию о доходах можно до 30 апреля”, — прокомментировала руководитель услуг MTA, оказываемых физическому лицу, Грете Урбел. Возврат переплаченного подоходного налога осуществляется так же, как и в предыдущие годы — если декларация в порядке и не требует проверки или предоставления дополнительных документов, перевод будет осуществлен в течение пару недель. Скорость возврата налога не зависит от времени подачи декларации. Последний срок возврата налога 1 октября.

Сайт Налогово-таможенного департамента.