Негативный сценарий, о котором громко не говорят: как может повлиять на Эстонию снижение алкоакцизов в Латвии(23)
За полтора года из-за ответного шага со стороны Латвии эстонская казна может потерять 30 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.
За полтора года из-за ответного шага со стороны Латвии эстонская казна может потерять 30 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.
Принимая решение о снижении алкогольных акцизов, правительство руководствовалось прогнозам, по которым уменьшение акцизной ставки на 25% приведет с уменьшению приграничной торговли и увеличению внутренних объемов. Однако расчеты были бы верны лишь в случае сохранения акцизных ставок в Латвии, чего, как уже известно, не произойдет.
Вчера министр внутренних дел Март Хельме сказал на пресс-конференции, что утверждения, будто нынешнее правительство попало со снижением акцизов впросак, не соответствуют действительности и на самом деле наши поступления увеличатся. Также мы вернем себе алкотуристов.
По словам министра, никакой катастрофы для Эстонии из-за ответного шага Латвии не последует. По его мнению, ”это не станет основанием для массовой приграничной торговли и алкотуризма”.
”Налоговые поступления в результате снижения нами акциза увеличатся”, — заверил Хельме.
Как бы то ни было, министр финансов Мартин Хельме составил прогноз, который оценил влияние снижение акцизов на бюджет в случае т. н. негативного сценария. Хельме-младший отмечает, что негативный сценарий следует ожидать в случае, если снижение произойдет, но цены в магазинах существенно не изменятся, поэтому и приграничная торговля останется.
Также негативного сценария следует ожидать в случае снижения алкогольных акцизов в Латвии. В этих случаях бюджет недополучит за полтора года 32 млн евро, то есть поступление акциза будет на 6-7% ниже по сравнению с ожидаемыми сейчас суммами.
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