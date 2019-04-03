Нефтяные терминалы Vopak E.O.S. в порту Мууга были проданы компании из ОАЭ. Цена сделки не разглашается

Сделка последовала за объявлением Royal Vopak в августе 2018 года о намерении рассмотреть продажу некоторых из своих терминалов.

Деятельность Liwathon сосредоточена на логистике и хранении жидкого топлива на нишевых мировых рынках.

”Мы очень рады приобретению и началу эффективного использования значительных терминальных мощностей в порту Мууга. Вместе с опытной командой менеджеров мы реализуем стратегию по развитию сети терминалов, обслуживающих рынок жидкого топлива. Опыт предприятия и инфраструктура терминалов обеспечат прочную основу для дальнейшего развития бизнеса”, — сказал Герт Тийвас, генеральный директор Liwathon.

”Поскольку энергетические рынки претерпевают глубокие изменения, а мировой спрос на жидкое топливо неуклонно растет, мы видим хорошие возможности для использования опыта нашей команды в создании дополнительных преимуществ для наших клиентов”, — сказал Арнаут Лугтмейер, генеральный директор Liwathon E.O.S..

Liwathon — принадлежащая британскому инвестору Barclay Rowland компания, со штаб-квартирой в Abu Dhabi Global Market (ADGM), международном финансовом центре в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Цена сделки не разглашается.