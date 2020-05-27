Нефть на мировом рынке быстро дорожает. Как долго не будут повышаться цены на эстонских автозаправках?

Цена на сырую нефть Brent месяц назад была около 20 долларов за баррель, ко вчерашнему дню она поднялась уже до 36 долларов. Цена на бензин на мировом рынке поднялась на 10 центов за литр, вместе с налогом с оборота на 12 центов за литр. Цена на дизель на мировом рынке за месяц поднялась на 6-7 центов.

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По словам руководителя по коммуникации Neste Ристо Сюллусте, более долгосрочный обзор относительно розничных цен топлива сложно дать. "Положительно то, что несмотря на постепенное повышение цены на нефть розничные цены на топливо на наших заправках оставались стабильными в течение всего мая. Если цена на сырую нефть продолжит подниматься и повышение цен отразится и на закупочных ценах готовой продукции, оно, безусловно, дойдет и до розничной цены. Когда именно это произойдет, сложно сказать. Здесь большое влияние имеет и местная конкуренция", — говорит он.

Член правления Alexela Алан Вахт говорит, что цены на мировом рынке поднимаются, но на счастье потребителей розничная цена на заправках держится. Вахт не хочет напрямую спекулировать насчет того, что и когда начнут делать цены на столбах, но осмеливается предположить, что летом потребители могут дышать свободнее.

Эксперт объясняет, что движение цены на сырую нефть не означает того, что сразу должны меняться цены на столбе заправки. "Сырую нефть мы все-таки в топливный бак автомобиля не заливаем, здесь в промежутке рафинировочный завод, который покупает сырую нефть и тогда отражает эту цену на сырую нефть. То есть это его входная цена, и в итоге, что оттуда выходит, это бензин и дизель, которые являются совершенно отдельно продаваемыми видами топлива на рынке сырья".

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