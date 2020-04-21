Нефть марки WTI упала до нуля долларов, а потом обрушилась до минус (!) 37. Что вообще происходит?!

Эта марка — американская WTI (Western Texas Intermediate), ее цена используется как индекс для торговых сделок с нефтью внутри США (как нефть марки Brent в Европе и Urals — при поставках из России), пишет "Медуза".

Но отрицательной стала цена только на один из видов контрактов по WTI. Трейдеры стали избавляться от истекающих завтра месячных контрактов на поставки нефти: когда их заключали месяцы назад, эпидемия коронавируса в США только разгоралась, а ситуация в мировой экономике была существенно лучше. Продажа контрактов привела к катастрофическому — до 90% — падению цены WTI с поставкой в мае, до 1 доллара. После чего цены ушли в глубокий минус.

Причина столь глубокого падения именно в США в том, что страна на месяц стала эпицентром эпидемии коронавируса, а ее экспортные мощности не позволяют избавиться от излишков нефти (да и желающих ее купить сейчас нет). Заполнение главного нефтяного хранилища страны в Кушинге, Оклахома, увеличилось за два месяца на 48%. Место реально скоро закончится: из максимальных 78 миллионов баррелей хранилище приняло уже 55 миллиона. А американские НПЗ в большинстве случаев не готовы покупать нефть дороже 2 долларов за баррель. Близится волна банкротств нефтедобывающих компаний: уже остановлено 13% буровых.

Однако в остальном мире ситуация не столь катастрофическая. Цена Brent упала только на 5% (до 26 долларов за баррель). Дело в том, что американский рынок сейчас не так связан с мировым, как было прежде, когда США десятилетиями ввозили значительную часть потребляемой нефти из-за границы. Рост добычи сланцевой нефти внутри США изменил ситуацию: между ценами нефти WTI и Brent стали возникать так называемые ”спрэды” — в одно и тоже время они могли отличаться на несколько или даже больше чем на 10 долларов. В 2011 и 2012 годах Brent недолгое время стоил на более чем на 20% дороже WTI (график спрэдов в этом веке можно посмотреть тут). 20 апреля 2020 года спрэд снова превысил отметку в 20 долларов.

Но ситуация с местом в хранилищах во всем мире лишь немногим лучше, чем в США, а потом и другим маркам нефти угрожает катастрофические падения. Отрицательная цена (с учетом налогов, пошлин и транспортных расходов) уже встречалась в этом месяце в некоторых регионах (в том числе в самом начале апреля — в России). Цена российской нефти Urals зависит от цены Brent, а потому она дешевеет и дорожает вместе с ней.