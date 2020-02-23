23.02.2020, 21:55

Недвижимость, лес, алмазы. Семь вариантов того, что можно сделать со свободными деньгами


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Недвижимость, лес, алмазы. Семь вариантов того, что можно сделать со свободными деньгами
EuromündidFoto: Tanel Meos

У многих жителей Эстонии на счете имеются крупные суммы свободных денег, которые были получены по наследству, от продажи недвижимости, в качестве подарка или дивидендов. Возможно, скоро появятся и деньги со вторйо пенсионной ступени. Вместо увеличения денег большинство хранит их на всякий случай на банковском счете, чтобы использовать в нужный момент.

По словам менеджера по депозитным продуктам Holm Bank Кристийны Тоомей, большинство из нас вследствие советского наследия не умеет правильно экономить.

”Мы жили в то время, когда о хороших вещах можно было только мечтать. Поэтому не удивительно, что при наличии свободных денег желают сразу же улучшить свой уровень жизни. Например, люди вкладывают с удовольствием в более новый автомобиль, покупают лучшую бытовую технику, делают в доме ремонт, путешествуют с семьей”, — сказала Тоомей.

Принятие решений, что сделать со свободными деньгами, всегда занимает время. Однако свободные деньги, находящиеся на счете, постепенно теряют свою ценность и являются дополнительным источником рисков.

”Риски бывают разные — некоторые исходят из нас самих, другие от внешних опасностей. Если на счете имеется крупная сумма денег, человек всегда может принять спонтанные решения покупок на основе эмоций, поддавшись рекламе скидок. Кроме того многие люди связали свои карточные счета с интернет-магазинами, в результате чего к их деньгам могут получить доступ также киберпреступники. Наиболее безопасно хранить деньги так, чтобы они не были связаны ни с одной платежной карточкой и доступ к ним требовал осознанных действий. Время, затрачиваемое на доступ к деньгам, работает как пауза на раздумывание, чтобы выяснить, нужно ли деньги потратить именно сейчас”, — отметила представитель Holm Bank.

По ее словам, для увеличения или использования сбережений или крупных доходов существует много вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Сбережение

По словам представителя Holm Bank, сбережение, безусловно, не является услугой обогащения. Это скорее способ экономить и хранить деньги для будущих инвестиций, одновременно увеличивая их при поддержке поставщика услуги. Крупные банки предлагают для сбережений в большинстве случаев ничтожные процентные ставки по депозитам, примерно 0,2%. Небольшие банки предлагают уже значительно более высокие процентные ставки. Например, у Holm Bank они достигают 2,5%. В отличие от кредитно-сберегательных обществ, предлагающих очень высокие процентные ставки, сбережения банков всегда гарантированы. Банки, сбережение которых возмещает Гарантийный фонд, перечислены на сайте Гарантийного фонда. Даже если возникнет банковский кризис и сберегательный банк обанкротится, то 100 000 евро на одного вкладчика в одном кредитном учреждении гарантированы.

Инвестирование

По словам Тоомей, рынок акций предлагает достаточно азарта и возможностей вложения крупной суммы денег для ее еще большего увеличения. ”В то же время с акциями, по моему мнению, аналогично как и с электрическими работами — если вы не знаете, что делаете, то лучше довериться специалистам. Человек, который не умеет видеть сигналы финансового рынка и адекватно оценивать влияние деятельности разных компаний на цену их акций, может довольно легко обжечься на рынке акций и потерять большие суммы”, — отметила Тоомей.

Оплата остатка кредита или рассрочки

По словам Тоомей, стоит всегда взвешивать, можно ли свободными деньгами уменьшить свою кредитную нагрузку. Однако она советует это только в случае кредитов с высокими процентными ставками, которые можно погасить в полном объеме. ”Например, частичное погашение жилищного кредита, вероятно, будет нецелесообразным, поскольку кредитный платеж человека от этого не изменится, а процентные ставки жилищных кредитов в общем случае и так очень низкие. Здесь стоит взвесить для свободных денег какой-либо иной способ вложения с более высокой доходностью”, — сказала она. Конечно же, будет разумно погасить потребительские кредиты или лизинги, процентные ставки которых могут превышать 10% и по окончании выплаты которых в день получения зарплаты на счете осталось бы больше денег. Досрочное погашение потребительских кредитов повышает кредитоспособность человека, что означает, что в будущем при взятии кредита человек рассматривается как ответственный потребитель и ему будет предложена более низкая процентная ставка.

Инвестирование в недвижимость

Так некоторый человек при получении более крупной суммы денег размышляет, купить новый дом или отремонтировать имеющийся. Нынешний уровень цен на рынке недвижимости не самый благоприятный для покупки, и вероятно это будет означать также взятие кредита. При этом, по словам представителя Holm Bank, следует учитывать, что стоимость инвестиции в недвижимость со временем хоть и вырастет, но помимо выплат по кредиту приобретению недвижимости сопутствуют иные весомые расходы. Ремонт дома — это разумная инвестиция, если вы делаете ремонт для сохранения благоустройства дома или улучшения своих жилищных условий. Ремонт недвижимости, выставляемой на продажу, эксперты называют скорее неразумным — цену это заметно не увеличит, а будущего владельца вы, скорее всего, лишите возможности обустроить дом с учетом своих предпочтений.

Инвестиции в лес, золото или алмазы

На сегодняшний день инвестирование в лес превратилось в своеобразный способ защиты леса. В то же время даже в лесу, ухоженном наилучшим образом, рано или поздно придется провести масштабную вырубку, если потребуется вернуть инвестицию в виде денег. ”Инвестирование в монеты и алмазы — это, безусловно, такая деятельность, где за советом следовало бы обратиться к экспертам. Легкомысленных любителей инвестиций легко обмануть неразумно высокой ценой, а храня эти крошечные драгоценности дома или переделав их в украшения, всегда имеется риск, что они окажутся добычей воров или просто потеряются”, — заметили Тоомей.

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