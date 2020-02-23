Недвижимость, лес, алмазы. Семь вариантов того, что можно сделать со свободными деньгами

По ее словам, для увеличения или использования сбережений или крупных доходов существует много вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Сбережение

По словам представителя Holm Bank, сбережение, безусловно, не является услугой обогащения. Это скорее способ экономить и хранить деньги для будущих инвестиций, одновременно увеличивая их при поддержке поставщика услуги. Крупные банки предлагают для сбережений в большинстве случаев ничтожные процентные ставки по депозитам, примерно 0,2%. Небольшие банки предлагают уже значительно более высокие процентные ставки. Например, у Holm Bank они достигают 2,5%. В отличие от кредитно-сберегательных обществ, предлагающих очень высокие процентные ставки, сбережения банков всегда гарантированы. Банки, сбережение которых возмещает Гарантийный фонд, перечислены на сайте Гарантийного фонда. Даже если возникнет банковский кризис и сберегательный банк обанкротится, то 100 000 евро на одного вкладчика в одном кредитном учреждении гарантированы.

Инвестирование

По словам Тоомей, рынок акций предлагает достаточно азарта и возможностей вложения крупной суммы денег для ее еще большего увеличения. ”В то же время с акциями, по моему мнению, аналогично как и с электрическими работами — если вы не знаете, что делаете, то лучше довериться специалистам. Человек, который не умеет видеть сигналы финансового рынка и адекватно оценивать влияние деятельности разных компаний на цену их акций, может довольно легко обжечься на рынке акций и потерять большие суммы”, — отметила Тоомей.

Оплата остатка кредита или рассрочки

По словам Тоомей, стоит всегда взвешивать, можно ли свободными деньгами уменьшить свою кредитную нагрузку. Однако она советует это только в случае кредитов с высокими процентными ставками, которые можно погасить в полном объеме. ”Например, частичное погашение жилищного кредита, вероятно, будет нецелесообразным, поскольку кредитный платеж человека от этого не изменится, а процентные ставки жилищных кредитов в общем случае и так очень низкие. Здесь стоит взвесить для свободных денег какой-либо иной способ вложения с более высокой доходностью”, — сказала она. Конечно же, будет разумно погасить потребительские кредиты или лизинги, процентные ставки которых могут превышать 10% и по окончании выплаты которых в день получения зарплаты на счете осталось бы больше денег. Досрочное погашение потребительских кредитов повышает кредитоспособность человека, что означает, что в будущем при взятии кредита человек рассматривается как ответственный потребитель и ему будет предложена более низкая процентная ставка.