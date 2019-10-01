01.10.2019, 18:59

Недовольный читатель: почему акция "Стокмана" Hullud päevad в интернет-магазине только на финском и английском?

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Лийса Ребане, Kasulik.ee
Лийса Ребане, Kasulik.ee
EST 8
Недовольный читатель: почему акция "Стокмана" Hullud päevad в интернет-магазине только на финском и английском?
Rauno Volmar

Впервые торговое предприятие Stockmann открыло в рамках акции Hullud päevad ("Сумасшедшие дни") интернет-магазин, где товары предлагаются даже в большем ассортименте, чем непосредственно в магазине. В работе магазина используется английский и финский язык.

В портал Kasulik обратился читатель, который нашел такое положение странным. Недовольному читателю отвечает директор Stockmanni kaubamaja Марге Тёрнер.

"В лице интернет-магазина Hullud Päevad речь идет о финском магазине, который впервые стал доступен для эстонских и латвийский клиентов", - пояснила Тернер.

"Это пилотный проект, открытый только до конца акции Hullud Päevad. Конечно, мы планируем заниматься развитием магазина, ориентируясь на обратную связь и ожидания клиентов", - добавила она.

"Мы не считаем, что все эстонцы понимают по-английски, поэтому готовы предложить своим клиентам всевозможную помощь при использовании интернет-магазина. На официальной страничке акции www.hulludpaevad.ee приведена на эстонском языке основная информация для совершения покупок в интернет-магазине", - сказала Тернер.

"Речь идет о международном интернет-магазине, здесь продавец - не Stockmann AS, а Stockmann Oyj Abp. В будущем будем иметь в виду, что добавление эстонского языка для потребителя является важным", - подытожила Тернер.

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