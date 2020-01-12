Нечестные торговцы рискуют своей хорошей репутацией: что магазины вытворяют с ценами во время кампаний



Пейл верит, что плотная конкуренция на рынке, где репутация и удовлетворенность клиентов обеспечивают торговому предприятию жизнеспособность, заставляет торговцев соблюдать честные торговые обычаи. "Если клиенты видят, что торговец нечестный, эта информация уже молниеносно распространяется в социальных сетях и голосуют кошельком. Все растущая осведомленность клиентов на эту тему делает торговцев более корректными. Здесь делает хорошую работу и Департамент защиты прав потребителей, который просвещает клиентов на тему их прав. Если клиенты знают свои права, действующим нечестно торговцам намного труднее конкурировать с честными и зарабатывать прибыль. Большинство крупных розничных сетей явно заинтересованы как в своей хорошей репутации, так и в удовлетворенности клиентов, и не позволяют себе действовать на грани. Скорее, стараются идти на встречу клиентам больше, чем того требовал бы закон или саморегуляция. Найти нового клиента всегда в разы дороже, чем сохранить имеющегося. Благодаря этому прилагают усилия, чтобы клиент оставался довольным", — констатировала Пейл.

Пейл верит, что в Эстонии гораздо большая проблема в том, чтобы все ценники были поменяны и цены в кассе и на ценнике были правильными. Манипуляция со скидками — это меньшая проблема. "В случае с ошибками на ценниках главная причина — нехватка рабочей силы. Поэтому сети, где это возможно, смотрят в сторону электронных ценников", — добавила она.

Предложение должно быть честным

Руководитель по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ говорит, что в соответствии со статьей 14 Закона о защите прав потребителей, предложение товаров и услуг потребителю должно происходить с учетом доброго обычая торговли и честно по отношению к потребителю. В случае, если торговец предоставляет неверную информацию о цене товара, основах расчета цены или наличии ценового преимущества, то речь может идти о вводящем в заблуждение приеме торговли, использование которых запрещено.

"Что теперь касается скидок, то этот вопрос регулирует Закон о торговой деятельности, а точнее статья 11. В соответствии с ней, слова "продажа по льготным ценам", "уценка" или другие слова или выражения соответствующего значения можно использовать только тогда, когда продажа связна с продажей обычно продаваемого торговцем товара, если такая продажа длится ограниченное время или если цена таким образом продаваемого товара существенно ниже обычной цены", — сказала Хелемяэ.