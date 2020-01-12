Нечестные торговцы рискуют своей хорошей репутацией: что магазины вытворяют с ценами во время кампаний(1)
Некоторые торговцы по-прежнему склонны во время кампаний скидок вместо снижения повышать цены, пишет Eesti Päevaleht.
Некоторые торговцы по-прежнему склонны во время кампаний скидок вместо снижения повышать цены, пишет Eesti Päevaleht.
Недавно портал Delfi Kasulik писал о том, как в социальной сети обвиняли известный строительный магазин K-Rauta в манипуляции с ценами. Потребители заметили, что прямо перед кампанией скидок обычную цену товара повысили, чтобы торговец мог показать большой и привлекательный процент скидки, но не должен был терять в деньгах. Строительный магазин извинился и сказал, что речь шла всего лишь о технической проблеме. Но обратная связь на статью была очень большой. Назвали несколько поступающих так известных строительных магазинов, а также занимающиеся продажей других товаров сети.
Один читатель написал, что хотел купить своей супруге на Рождество наушники Apple Airpods, которые во многих эстонских интернет-магазинах продавались за 279 евро. Он дождался объявленной с большим шумом распродажи черной пятницы и начал оформлять покупку в одном известном интернет-магазине. Магазин обещал скидку 10% на все товары, но к моменту кампании обычная цена была повышена до 299 евро, таким образом, реальная скидка оказалась намного меньше.
Люди также описывали ситуации, когда в рамках кампании скидок окончательную цену товара поднимали даже выше обычной цены. Клиент хотел купить лопату для снега Fiskars, которая стоила 20,90. Клиент увидел, что в магазине кампания, пошел покупать лопату по более низкой цене, но вот так чудо: теперь лопата "со скидкой" стоила 24,99. Это только некоторые примеры из десятков историй, которые прислали читатели о скидках в Эстонии.
Исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейл сказала, что умышленное изменение цен перед кампанией, чтобы показать проценты скидки больше, чем они есть, противоречит честным торговым обычаям, явно предосудительно и незаконно.
"Все члены Союза торговцев в момент вступления подписывают саморегулятивный документ добрых торговых обычаев. Этим они обязуются соблюдать в своей коммерческой деятельности честные торговые обычаи. Если кто-то грубо нарушает добрые обычаи, союз имеет право исключить такого члена. К нам всегда может обратиться как другой участник рынка, представитель государственной власти, так и потребитель, и сообщить, если по их оценке какой-то из членов нашего союза нарушил честный торговый обычай. В таком случае мы оцениваем ситуацию в руководстве союза и действуем соответственно", — сказала Пейл.
По словам Пейл, большинство потребителей в случае подозрения в нечестных торговых приемах обращаются в Департамент защиты прав потребителей и они не в курсе, сколько жалоб в год отправляют в департамент. "Но из поступающих в комиссию по трудовым спорам жалоб примерно в половине случаев принимают решение в пользу торговца и в половине — в пользу потребителя", — сказала Пейл.
Пейл верит, что плотная конкуренция на рынке, где репутация и удовлетворенность клиентов обеспечивают торговому предприятию жизнеспособность, заставляет торговцев соблюдать честные торговые обычаи. "Если клиенты видят, что торговец нечестный, эта информация уже молниеносно распространяется в социальных сетях и голосуют кошельком. Все растущая осведомленность клиентов на эту тему делает торговцев более корректными. Здесь делает хорошую работу и Департамент защиты прав потребителей, который просвещает клиентов на тему их прав. Если клиенты знают свои права, действующим нечестно торговцам намного труднее конкурировать с честными и зарабатывать прибыль. Большинство крупных розничных сетей явно заинтересованы как в своей хорошей репутации, так и в удовлетворенности клиентов, и не позволяют себе действовать на грани. Скорее, стараются идти на встречу клиентам больше, чем того требовал бы закон или саморегуляция. Найти нового клиента всегда в разы дороже, чем сохранить имеющегося. Благодаря этому прилагают усилия, чтобы клиент оставался довольным", — констатировала Пейл.
Пейл верит, что в Эстонии гораздо большая проблема в том, чтобы все ценники были поменяны и цены в кассе и на ценнике были правильными. Манипуляция со скидками — это меньшая проблема. "В случае с ошибками на ценниках главная причина — нехватка рабочей силы. Поэтому сети, где это возможно, смотрят в сторону электронных ценников", — добавила она.
Руководитель по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ говорит, что в соответствии со статьей 14 Закона о защите прав потребителей, предложение товаров и услуг потребителю должно происходить с учетом доброго обычая торговли и честно по отношению к потребителю. В случае, если торговец предоставляет неверную информацию о цене товара, основах расчета цены или наличии ценового преимущества, то речь может идти о вводящем в заблуждение приеме торговли, использование которых запрещено.
"Что теперь касается скидок, то этот вопрос регулирует Закон о торговой деятельности, а точнее статья 11. В соответствии с ней, слова "продажа по льготным ценам", "уценка" или другие слова или выражения соответствующего значения можно использовать только тогда, когда продажа связна с продажей обычно продаваемого торговцем товара, если такая продажа длится ограниченное время или если цена таким образом продаваемого товара существенно ниже обычной цены", — сказала Хелемяэ.
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