Не жуки и не кабаны: кто теперь хулиганит на картофельных полях эстонских фермеров

Тёплая погода с умеренным количеством осадков — это именно то, что нужно для хорошего урожая картофеля, чтобы клубни получились ровные и сочные: ранние сорта свою порцию влаги получили в июне и дали хороший урожай, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"На сегодняшний день ранние сорта уже собраны. Качество клубней очень хорошее, так что потребитель может порадоваться. Будет качественный эстонский картофель", — обещает фермер Калле Хамбург.

А вот для поздних сортов сейчас наступили сложные времена засухи — будет ли богатым урожай, зависит от погоды, которую даже опытные фермеры не всегда могут предсказать, поэтому с годами площадь фермерских картофельных полей в Эстонии сокращается, но всё больше и больше людей выращивают картофель на даче для своей семьи.

Этим летом жуков-вредителей на своих полях фермер Калле Хамбург не обнаружил, но им на смену быстро пришли новые гости: "Если 6-7 лет назад главной головной болью были кабаны, то за последние годы резко выросла популяция журавлей, которые приходят хулиганить на полях. Выдёргивают клубни из земли, а потом растаскивают по полю".