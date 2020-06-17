Не забыли подать налоговую декларацию? 14 млн евро переплаченного подоходного налога ждут своих владельцев

Всего 93 300 человек не предоставило декларации о доходах. Из них почти 5 300, по оценкам НТД, необходимо доплатить подоходный налог на общую сумму 1,2 миллиона евро. Декларацию о доходах можно предоставить до конца июня как на бумаге, так и в веб-среде э-НТД.

”Мы отправляем персональные оповещения тем, кто еще не предоставил деклараций, однако во многих случаях, контактные данные лиц являются либо устаревшими, либо недостаточными, следовательно, оповещения не до всех доходят”, — сказала руководитель сферы обслуживания физических лиц и налогообложения их доходов НТД Грете Урбель.

”Особенно трудно с оповещениями для пожилых людей, например, по нашим оценкам, почти 6 000 человек старше 64 лет вправе на возврат подоходного налога, но они ещё не предоставили декларации о доходах. Поэтому просим всех поверить в веб-среде э-НТД свои заявленные контактные данные и при необходимости их обновить”, — добавила она.

По состоянию на сегодняшний день было предоставлено 736 000 деклараций, из которых 97% было предоставлено в электронном виде. Переплаченный подоходный налог был возвращён в размере 185 миллионов евро, к доплате назначено 52,5 миллионов евро. Возвращённый подоходный налог был направлен на пожертвование в сумме 135 000 евро.

В бюро обслуживания НТД продолжает действовать правило 2 + 2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько клиентов, количество которых соответствует количеству сотрудников, обслуживающих их, а также во время ожидания в очереди на улице необходимо держаться от других людей на расстоянии по меньшей мере двух метров. На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просят дезинфицировать руки.

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814, и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно.